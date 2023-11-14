الانتماء ودوره في مواجهة التطرف الفكري.. ندوة لخريجي الأزهر بالمنوفية

عقد فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية، ندوة عن "تعزيز الانتماء للوطن ومواجهة التطرف الفكري وتعميق فهم وأهمية الانتماء الوطني"، ألقاها الدكتور عبدالرحمن فوزي فايد - عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مجلس ادارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالمنوفية، بمدرسة عبد السلام حداد الابتدائية بشنشور، بحضور أيمن سعيد سلطان - مدير المدرسة.



وأكد الدكتور عبد الرحمن فوزي، على أهمية غرس الانتماء وحب الوطن في نفوس النشء ، وضرورة الحفاظ على مكتسبات الوطن ومؤسساته مبينا أن آباءنا وأجدادنا دافعوا عن الوطن بدمائهم فلابد لنا أن نمضي على نفس الدرب.

وأشار إلى أن الانتماء للوطن يساهم بشكل كبير في محاربة التطرف بكل أشكاله خاصة التطرف الفكري والشائعات والفساد التي تؤدي لهدم المجتمع، وقد شهدت الندوة تفاعلا ملموسا من الطلاب في جو يسوده الألفة والمودة.