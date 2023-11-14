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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم القاهرة تستجيب لـ25357 شكوى وتحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية

صدى البلد

استقبل الأستاذ  أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم   مدير المديرية صباح اليوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/١١/١٤ فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بمكتبه مقدما لهم الشكر على المجهود المبذول لما قدموه خلال الفترة السابقة وتحقيق المركز الأول فى الإستجابة 100٪ من الشكاوى المقدمة لخدمة المواطنين. 

ويتم ذلك تحت إشراف دكتورة فريال السيد محمد سالم مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية والأستاذة  إيمان عبد النبي محمد مدير منظومة الشكاوى الخاصة بموقع الوزارة والأستاذة مى إبراهيم مصطفى مدير منظومة الشكاوى الخاصة بالمحافظة.

ويتم عملهم فى إطار عمل مذكرة للعرض على مدير المديرية لإحالة الموضوع  إلى الإدارة الخاصة بالشكوى حيث يتم التواصل بصفة مستمرة لحين يتم الرد وذلك لأعمال شئونها نحو ما ورد تفصيلاً بالشكوى مع الموافقة بالنتيجة النهائية مرفق بها كافة الأوراق المرسلة .


وأكد " موسى " دعمه الكامل لفريق العمل بخدمة المواطنين وأنهم كوادر متميزة قادرة على التعامل مع المواطنين والشكاوى المقدمة داخل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة والرد عليها الكترونيا .

وطالب" مدير المديرية" فريق العمل بإدارة خدمة المواطنين بالمديرية بالإستمرار فى تكثيف الجهود المبذولة بالاهتمام لشكاوى المواطنين والتعامل معها والرد عليها فى أقصر مدة زمنية ممكنة والعمل على سرعة الإستجابة لشكاوى المواطنين .

ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات قرار رئيس الجمهورية رقم 324 لسنة 2017 بسرعة الإستجابة والرد على شكاوى وطلبات المواطنين على منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزارة.

 

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