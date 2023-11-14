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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وضع يده علي جسدها.. أم تروي تفاصيل مطاردة نجلتها بأحد شوارع الهرم

أرشيفية
أرشيفية

أحال المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية حارس عقار إلى محكمة الجنايات لاتهامه بهتك عرض فتاة فى الشارع

وشهدت والدة المجني عليها  بتلقيها اتصال هاتفي من نجلتها اخبرتها بقيام أحد الأشخاص بالتعرض لها في أحد شوارع الهرم و قيامه بملامسه أجزاء حساسه بجسدها حال تواجدها بالطريق العام فاصطحبتها لديوان القسم لتحرير محضر بالواقعه و اضافت ان قصد المتهم من الواقعه هتك عرض نجلتها وقيامه بالهرب فور  خوفا من القبض عليها فور صراخ نجلتها

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هـ تك عرض الفتاة المجني عليها بالقوة والتي لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كامله  إذ إنتهز سيرها منفردة بالطريق العام فتتبع خطاها، وما أن تحينت له الفرصة حتي أمسك عجزها " ثديها " عنوة ، مما أخل إخلالا جسيماً بحيائها العرضي وفزعها صياحاً عليه إلى أن هرع هرباً من مسرح الواقعة.  

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