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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صافرات الإنذار تدوي في "كيسوفيم" وفي ناحل عوز

صافرات الانذار
صافرات الانذار

ذكرت وكالة شهاب الفلسطينية أن صافرات الإنذار دوت في "كيسوفيم" وفي ناحل عوز.

وأشار ذات المصدر إلى اشتعال كثيف للنيران قرب مفترق الأزهر بمدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي العشوائي.

فيما أعلنت كتائب القسام استهداف  دبابتين صهيونيتين إحداهما دبابة "الملك" -القائد- في محور غرب مدينة بقذائف "الياسين 105"

ويشار إلى أن وسائل إعلام فلسطينية كانت قد أعلنت سقوط 13 شهيدا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخان يونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن  ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال  شبان من قرية  العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: ادهم سبتة، محمد ياسر درويش، قيس هيثم مصطفى، سامي ابو رميلة، مجدي حسن مصطفى، منصور محمود.

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