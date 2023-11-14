محمد عبد الدايم مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية

أصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، قرارًا بتعيين محمد عبد الدايم محمد السيد، مساعدًا لوزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، لمدة عام، يختص بمتابعة المشروعات التنموية والاستثمارية بالوزارة.

بدأ محمد عبد الدايم، العمل في وزارة الثقافة عام 1999، وحصل على جائزة الدولة للإبداع الفني عام 2003، وبمقتضاها حصل على منحة التفرغ لدراسة الإدارة الثقافية بالأكاديمية المصرية للفنون بروما، لمدة عام ونصف.

كما أسس مركز وكالة الغوري للفنون، وعمل كمدير له بين 2005 حتى 2013، كما عمل مديرًا لإدارة التدريب بين 2018 إلى 2019.

أشرف على تأسيس مبادرة "كريتيف سيركلز" كحاضنة لرواد الأعمال الإبداعيين، كما عمل في وزارة الشباب والرياضة مديرًا تنفيذيًا للمنصة الوطنية للشباب "كياني"، وخبيرًا بوحدة السياسات منذ عام 2021.