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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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جمال العدل يكشف أسراره مع نادي الزمالك ونجوم شركته في «سبوت لايت»

صدى البلد

تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها “سبوت لايت” المذاع على شاشة “صدى البلد”، المنتج الكبير جمال العدل في حوار تسوده الصراحة الشديدة والتصريحات الجريئة للغاية.

ويجيب “العدل” عن العديد من الأسئلة التي تصدر معظمها قوائم البحث على المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي.

ويتحدث عن رأيه كمشجع لنادي الزمالك في مجلس الإدارة الجديد برئاسة الكابتن حسين لبيب وقائمته الانتخابية التي فازت في الانتخابات. 

كما يكشف عن مساهمة بعض الأسماء الزمالكوية من رجال الأعمال وأبناء نادي الزمالك في الأزمات التي مر بها النادي مؤخرا، ومنها أزمة سفر فريق كرة اليد بالأتوبيس.

كما يكشف عن النجوم الذين سيتعاون معهم الفترة المقبلة، وفي مقدمتهم النجم الكبير يحيى الفخراني والفنان أحمد السقا، ويكشف حقيقة خلافه مع النجمة نيللي كريم بسبب فيلم “ع الزيرو” وأيضا تفاصيل خلافه مع النجم محمد هنيدي بسبب الجزء الثاني من مسلسل “أرض النفاق”، وموقف النجمة الكبيرة يسرا من خوض الموسم الرمضاني المقبل.

كما يكشف أيضا حقيقة إنتاجه مسلسلا للنجمة الكبيرة شيريهان، ويتحدث عن علاقته برفع أجر الفنان محمد رمضان، ويكشف عن عودة النجم يوسف الشريف إلى الدراما التلفزيونية قريبا.

ويتحدث أيضا عن سر اختياره للمخرج سامح عبد العزيز لمسلسل “خيانة عهد” بعد أن كان من المتوقع أن يقدم مسلسل “بـ100 وش” وسبب اختيار المخرجة كامله أبو ذكري بدلا منه، وتفاصيل أخرى عديدة.

برنامج “سبوت لايت” تقدمه الإعلامية شيرين سليمان، ويذاع أسبوعيا على شاشة “صدى البلد”, يوم الجمعة الساعة الحادية عشرة مساءً.
 

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