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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نقابة القراء تشكر السيسي على تقديم 8 ملايين جنيه دعما للجائزة العالمية للقرآن

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أعلن محمد الساعاتى مستشار نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم العامة بمصر أن النقابة برئاسة الشيخ محمد صالح حشاد-شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء- يسعدها أن تتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة (حفظه الله) على دعمه المتواصل لأهل القرآن.

والذى كان آخره ما أعلنه الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتقديم الدعم الكامل للمسابقة العالمية للقرآن الكريم الثلاثين التى ستقام على أرض مصر المباركة فى الفترة من ٢٣ إلى ٢٧ ديسمبر المقبل.

وأضاف الساعاتى: ومما زاد من سعادة مجلس إدارة نقابة القراء برئاسة الشيخ حشاد أن دعم الرئيس للمشاركين بالمسابقة من داخل مصر وخارجها بلغ ثمانية ملايين جنيه. يخصص منها مليون جنيه للفائز الأول بالمسابقة.

كما تقدمت النقابة بخالص الشكر والتقدير للسيد الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وذلك لإطلاق اسم القارئ الكبير الشيخ محمود علي البنا على المسابقة العالمية للعام الحالى. 

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