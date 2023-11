أخبار التعليم .. قائمة المحظورات داخل لجان الامتحانات بالجامعات.. مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لطلاب الجامعات المصرية .. قائمة المحظورات داخل لجان الامتحانات

يستعد طلاب الجامعات فى الوقت الحالي لاستقبال امتحانات الميدتيرم للعام الجامعى 2023-2024، حيث انطلقت مع هذا الأسبوع، وحسب طبيعة كل كلية.

فرصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية .. تفاصيل التقديم

أعلنت اكاديمية البحث العلمي ، عن فرصة للمشاركة في اجتماعات الجمعية الفيزيائية الألمانية (DPG) من خلال دعم مؤسسة ( Wilhem and Else Heraeus (WEH-Foundation وذلك في إطار تعاون الأكاديمية ومركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق

إنجاز تاريخي.. منتخب مصر للجامعات يفوز بالمركز الثاني في بطولة العالم لكرة السلة

حقق منتخب مصر للجامعات طالبات (الجامعة الأمريكية بالقاهرة) إنجازًا رياضيًّا تاريخيًّا بفوزه بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة ٣X٣ التي أقيمت في مدينة الدوحة بدولة قطر، خلال الفترة من (8-12) نوفمبر الجاري، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة .

جامعة القاهرة تطلق مبادرة "قصرى للأبحاث المشتركة" لشباب الخريجين بطب قصر العيني

تُطلق كلية طب قصر العيني، تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، مبادرة " قصرى للأبحاث المشتركة" لطرح نداء بحثي لشباب الخريجين داخل الكلية.

التعليم العالي: إمكانية النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين بمجلات Taylor& Francis الدولية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إمكانية النشر والتصفح المجاني للباحثين المصريين في مجلات (Taylor & Francis)، وذلك في إطار مُبادرة (STAR).

عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس تكرم أوائل الخريجين لدفعتي 2022 و 2023

كرمت اليوم الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب بجامعة عين شمس الطلاب الأوائل لدفعة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ و دفعة ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ في حفل أكاديمي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ، بقاعة مؤتمرات الكلية وبإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور وكلاء الكلية الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة حنان محمد سالم وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والسادة رؤساء الأقسام وأولياء أمور الخريجين .

جامعة حلوان تستضيف ندوة «نعم للمشاركة.. خليك إيجابي» لتوعية الشباب

استضاف مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان اليوم، الثلاثاء، ندوة تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي" نظمتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية.

رئيس جامعة بني سويف يفتتح أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة بكلية العلوم

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، أعمال تطوير مركز التحاليل الدقيقة وأبحاث البيئة وخدمة المجتمع بكلية العلوم بعد تزويدها بمجموعة من الأجهزة الجديدة الحديثة والتي قامت مجموعة تيتان بإهدائها للمعمل في إطار التعاون المشترك بين الجامعة والمجموعة وفي إطار خطة التطوير للمعمل.

بمشاركة 11 دولة| مصر تستضيف البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة

تستعد مصر لاستضافة البطولة العربية المدرسية لكرة القدم والسباحة بنين وبنات، خلال الفترة من 17 حتى 27 نوفمبر الجاري.

المؤسسة المصرية تنظم المؤتمر الدولي الرابع للميكروبيوم والميكروبيوتا في الصحة والمرض

تنظم المؤسسة المصرية لـ علوم الميكروبيوم و تطبيقاتها، المؤتمر المصرى الدولى الرابع للميكروبيوم و الميكروبيوتا فى الصحة و المرض "The 4th Egyptian International Conference on Microbiota & Microbiome in Health and Disease".