الاحتلال يقصف أبراج الاتصالات ومسجد الصفا في خان يونس

ذكرت قناة الميادين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أبراج الاتصالات ومسجد الصفا في خان يونس جنوبي القطاع.

وفي سياق متصل؛ ذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أنه تم دفن جثامين 179 شهيداً بمقبرة جماعية، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما أشار إلي أنه قوات الاحتلال لاتزال تمنع أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم، بسبب حصار العدو النازي وقصفه للمشفى بكل أنواع القذائف والرّصاص والقنابل على مدار خمسة أيام متتالية هو وصمة عار على جبين كل من لم يتحرّك إلى وقف مجزرة القرن بحقّ المدنيين والأبرياء والمستشفيات في قطاع غزّة.

وأضاف: نقول للاحتلال وداعميه وشركائه هذا العدوان وهذه الجرائم ستبقى شاهدةً أبداً عبر التاريخ على قتلكم النفس الفلسطينية وحصارها وتجويعها وإرهابها بكل أنواع الأسلحة والعتاد الحربي، ظلماً عدواناً.

وأتم : وستبقى تلك الجرائم محفورة في الذاكرة الفلسطينية يتوارثها الأجيال، وسيُذكي فيها روح مواصلة الدّفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.