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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مجـ.زرة جديدة بحق نازحين فلسطينيين في مدرسة تابعة للأونروا بـ غزة

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت قناة الميادين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة بحق نازحين في مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة.

وأفاد ذات المصدر أن الاحتلال ارتكب عشرات المجازر في الساعات الماضية.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق  أبراج الاتصالات ومسجد الصفا في خان يونس جنوبي القطاع.

فيما أشار مكتب إعلام الأسرى أن قوات  الاحتلال يواصل تنفيذ عمليات نقل جماعية بحق الأسرى.

وفي سياق متصل؛ ذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق انه تم دفن جثامين 179 شهيداً بمقبرة جماعية، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما أشار الي انه قوات الاحتلال لاتزال تمنع أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم، بسبب حصار العدو النازي وقصفه للمشفى بكل أنواع القذائف والرّصاص والقنابل على مدار خمسة أيام متتالية هو وصمة عار على جبين كل من لم يتحرّك إلى وقف مجزرة القرن بحقّ المدنيين والأبرياء والمستشفيات في قطاع غزّة.

وأضاف: نقول للاحتلال وداعميه وشركائه هذا العدوان وهذه الجرائم ستبقى شاهدةً أبداً عبر التاريخ على قتلكم النفس الفلسطينية وحصارها وتجويعها وإرهابها  بكل أنواع الأسلحة والعتاد الحربي، ظلماً عدواناً.

وأتم : وستبقى تلك الجرائم محفورة في الذاكرة الفلسطينية يتوارثها الأجيال، وسيُذكي فيها روح مواصلة الدّفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.
 

غزة

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