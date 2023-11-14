مجدي عبد الغني: كولر يرفض رحيل أنتوني موديست في يناير

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني رفض كولر رحيل أنتوني موديست فى يناير ومستاء من الهجوم عليه، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج فقط للفرصة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب مجدي عبد الغني: "كولر يرفض رحيل أنتوني موديست فى يناير ومستاء من الهجوم عليه مؤكدًا أن اللاعب يحتاج فقط للفرصة".

تشهد الفترة الحالية، جدلا كبيرا من مشجعي القلعة الحمراء، حول جدوي التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست والذي لم يقدم ما يشفع له حتي الآن.

ويعتبر البعض فشل المحترفين الأفارقة في الفترة الأخيرة في القطبين، لغزا ليس له تفسير، فالفرنسي موديست ليس الأول ولكن سبقه لاعبين كثر تفاءل بهم الجمهور ولم يقدموا المستوي المطلوب وخلال التقرير التالي نعرض لكم أبرز اللاعبين الذين لم ينجحوا في إثبات ذاتهم مع القلعة الحمراء.