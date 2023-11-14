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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سلطنة عُمان تستضيف أعمال الاجتماع الـ 21 للإدارة العامة لدول الخليج

أعمال الاجتماع الـ
أعمال الاجتماع الـ 21 للإدارة العامة

استضافت سلطنة عُمان أعمال الاجتماع الـ 21 لمعاهد الإدارة العامة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة بسلطنة عُمان ـ دولة الرئاسة ـ في مسقط.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من مواضيع التعاون الخليجي المشترك في مختلف مجالات التنمية الإدارية ، أهمها: الحلول التدريبية المبتكرة والتي تتماشى مع توجهات الاقتصاد الجديد، وذلك بهدف دعم التحول الحكومي والتعاون المشترك، والتبادل المعرفي والابتكار في آليات التطوير الإداري بدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى نشر الوعي والمعرفة حول التعلم التنفيذي والتعلم الرقمي ومستجداته، بهدف تطويع الممارسات الفضلى بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي، إضافة إلى ذلك مناقشة السياسات واقتراح آليات تبادل الخبرات.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة الإعلان عن جائزة أفضل البحوث والممارسات المبتكرة بمعاهد الإدارة العامة وهي عبارة عن جائزة سنوية لانتاج وتوثيق الممارسات والبحوث بمعايير علمية في الإدارة العربية والإسلامية، بهدف الشراكة في صناعة المعرفة المحلية والإقليمية بناءً على التطور العلمي العالمي، والخروج بمشاريع ابتكارية من دول مجلس التعاون وفق معايير ومبادى ومنهجيات الابتكار الدولية.

كما ناقش الاجتماع المشاركة في المؤتمرات والتكتلات الدولية بهدف تعزيز التعاون لتحقيق تمثيل إقليمي ودولي مما يساهم في بناء شبكات العلاقات الدولية، وإظهار التطورات في دول الخليج العربية، بالإضافة إلى مشاركة المعرفة بين الدول الأعضاء حول الممارسات الناجحة في مجالات التنمية الإدارية لتعزيز نقل المعرفة وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الإدارية في دول مجلس التعاون.

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