عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

78 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تنسحب من طولكرم

ارشيفي
ارشيفي

 ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن  ٧٨ مستوطنا اسرائيليا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم.

فيما انسحبت قوات الاحتلال من مخيم ومدينة طولكرم عقب اشتباكات استمرت ١٥ ساعة.

في سياق متصل ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق نازحين في مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة.

فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق  أبراج الاتصالات ومسجد الصفا في خان يونس جنوبي القطاع.

بدوره أشار مكتب إعلام الأسرى أن قوات  الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات نقل جماعية بحق الأسرى.

في سياق متصل؛ ذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق انه تم دفن جثامين 179 شهيداً بمقبرة جماعية، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما أشار الي انه قوات الاحتلال لاتزال تمنع أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم، بسبب حصار العدو النازي وقصفه للمشفى بكل أنواع القذائف والرّصاص والقنابل على مدار خمسة أيام متتالية هو وصمة عار على جبين كل من لم يتحرّك إلى وقف مجزرة القرن بحقّ المدنيين والأبرياء والمستشفيات في قطاع غزّة.

وأضاف: نقول للاحتلال وداعميه وشركائه هذا العدوان وهذه الجرائم ستبقى شاهدةً أبداً عبر التاريخ على قتلكم النفس الفلسطينية وحصارها وتجويعها وإرهابها  بكل أنواع الأسلحة والعتاد الحربي، ظلماً عدواناً.

وأتم: ستبقى تلك الجرائم محفورة في الذاكرة الفلسطينية تتوارثها الأجيال، وسيُذكي فيها روح مواصلة الدّفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

مجـ.زرة جديدة بحق نازحين فلسطينيين في مدرسة تابعة للأونروا بـ غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

أمطار واضطراب الملاحة.. بيان مهم من الأرصاد لتحذير هذه المناطق

مارلبورو وميريت وإل إم| رسميا.. الأسعار الجديدة للسجائر بداية من اليوم.. القائمة الكاملة

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

ترشيحاتنا

نقيب بالأمن المركزي.. ننشر صور شهيد مأمورية وكر مطاريد أسيوط

حماس: نخوض معركة إنهاء الاحتلال وحماية الأقصى وإقامة الدولة الفلسطينية

تحمل أسلحة.. طائرة إيرانية تصل إلى مطار تدمر السوري

لا دليل أنهم أحياء.. إسرائيل ترفض استلام رهائنها لسبب غريب

بعد توصية من مرموش.. رحيل محمد عبد المنعم عن الأهلي | اعرف القصة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات الإفراج عن الرهائن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 فئات أكثر عرضة للإصابة بمرض الذئبة.. هل أنت منهم؟

بسعر يتجاوز ربع مليون جنيه.. فستان أنغام يخطف الأنظار في حفل دبي

تفاصيل اختراق الفنانة نادية لطفي للحصار الإسرائيلي في بيروت لعلاج الجرحى

الداخلية تنظم لقاءات لطلبة المدارس لتعريفهم بمخاطر المخدرات.. صور

فيديو

إلهام شاهين تستعين بالفنانة نجاة لدعم فلسطين.. فيديو

معملتليش اعتبار.. نص اعترافات قاتل شقيقته في بورسعيد| فيديوجراف

شاهد من أهلها.. كاتب أمريكي يهاجم بلاده ويعلن تضامنه مع غزة |فيديوجراف

عاد من الموت .. خيري رمضان يكشف تفاصيل مثيرة بسبب دواء تخسيس/فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ