78 مستوطنا يقتحمون ساحات المسجد الأقصى وقوات الاحتلال تنسحب من طولكرم

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" أن ٧٨ مستوطنا اسرائيليا اقتحموا ساحات المسجد الأقصى بعد ظهر اليوم.

فيما انسحبت قوات الاحتلال من مخيم ومدينة طولكرم عقب اشتباكات استمرت ١٥ ساعة.

في سياق متصل ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بحق نازحين في مدرسة تابعة لوكالة الأونروا في حي الشيخ رضوان شمالي قطاع غزة.

فيما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق أبراج الاتصالات ومسجد الصفا في خان يونس جنوبي القطاع.

بدوره أشار مكتب إعلام الأسرى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عمليات نقل جماعية بحق الأسرى.

في سياق متصل؛ ذكر عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق انه تم دفن جثامين 179 شهيداً بمقبرة جماعية، في ساحة مجمع الشفاء بمدينة غزة.

كما أشار الي انه قوات الاحتلال لاتزال تمنع أكثر من 200 عائلة في محيط مجمع الشفاء من الحركة، أو الخروج من منازلهم، بسبب حصار العدو النازي وقصفه للمشفى بكل أنواع القذائف والرّصاص والقنابل على مدار خمسة أيام متتالية هو وصمة عار على جبين كل من لم يتحرّك إلى وقف مجزرة القرن بحقّ المدنيين والأبرياء والمستشفيات في قطاع غزّة.

وأضاف: نقول للاحتلال وداعميه وشركائه هذا العدوان وهذه الجرائم ستبقى شاهدةً أبداً عبر التاريخ على قتلكم النفس الفلسطينية وحصارها وتجويعها وإرهابها بكل أنواع الأسلحة والعتاد الحربي، ظلماً عدواناً.

وأتم: ستبقى تلك الجرائم محفورة في الذاكرة الفلسطينية تتوارثها الأجيال، وسيُذكي فيها روح مواصلة الدّفاع عن النفس ومقاومة الاحتلال حتّى دحره عن أرضنا ومقدساتنا.