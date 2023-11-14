عضو بالبرلمان العراقي: إقالة "الحلبوسي" قرار مستحق

أكد عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الثلاثاء، أن قرار إقالة محمد الحلبوسي رئيس البرلمان العراقي هو قرار مستحق.

وأوضح "خشان" أن المحكمة الاتحادية العليا اثبتت أنها على قدر المسؤولية وثقة الشعب، فيما اشار الى ان قرار انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رائع ومستحق، بحسب تصريحاته لـ"السومرية نيوز".

وأضاف أن "المحكمة الاتحادية هي التي تحمي العراق والدستور وقرار انهاء عضوية الحلبوسي رائع ومستحق كون المحكمة لديها الولاية العامة على كل ما يتعلق بالدستور خصوصا تشكيل مجلس النواب الذي هو اعلى سلطة تشريعية".

وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.

وذكرت المحكمة في بيان انه "نظرت المحكمة الاتحادية العليا يوم الثلاثاء 14\11\2023 الدعوى بالعدد 9/اتحادية/ 2023، وأضاف البيان، أنها "قررت بموجب الحكم الصادر فيها إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي وانهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم في 14\11\2023 قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات ".