منتخب مصر لسيدات الترامبولين يغادر إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم

غادرت، اليوم الثلاثاء، بعثة منتخب مصر لسيدات الترامبولين إلى إنجلترا للمشاركة في بطولة العالم التي تستضيفها إنجلترا خلال الفترة من 19 وحتى 21 من شهر نوڤمبر الجاري.



وتضم بعثة منتخب مصر من اللاعبات: سجى إيهاب، ملك سليمان، نور منصور، وأحمد سعيد، المدير الفني، ويوسف شعلان المدرب، ويترأس البعثة المهندس وائل السرنجاوي، عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للجمباز.



من جانبه، أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، أن منتخب سيدات الترامبولين جاهز للمشاركة في بطولة العالم بعد أن أنهى معسكره بنجاح.



وقال إن مشاركة المنتخب الوطني ببطولة العالم تأتي بعد الجهد الكبير المبذول من اللاعبات والجهاز الفني وتوفير الدعم اللازم من الاتحاد المصري للعبة من إقامة معسكرات داخلية وخارجية على أعلى مستوى.