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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرت صورته.. تفاصيل تعرض فنانة شهيرة لأزمة في العمود الفقري

زينة مكي
زينة مكي

كشفت فنانة لبنانية شهيرة عن تعرضها لأزمة صحية خطيرة حاولت تخليدها في أحدث أعمالها في أكتوبر الماضي، وتوضيح معاناتها من حالة صحية صعبة. 

 

ونشرت زينة مكي صورة لها عبر تطبيق انستجرام، شرحت في تعليقها ما حدث معها قائلة:" في اليوم الأول من شهر أكتوبر ٢٠٢٣ .. قمت بإخراج فيلم قصير .. كنتُ أريد أن أهديه إلى الأشخاص الذين يتألّمون بصمت .. الذين يعانون من أوجاع و حالات صحية .. كان بدّي أعطي شويّة أمل للكثير من الناس.. عشان هيك بحب شغلي".

 

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واستطردت زينة مكي قائلة:" لأنني قادرة على التعبير من خلال الكتابة والتصوير و الرقص حتى ..كنتُ أريد أن أهديه تحديداً الى الذين يعانون من انحناء في العمود الفقري أو اضطرو (مثلي) الى تثبيت عمودهم الفقري بأسياخ و براغٍ من حديد".

 

 

وأوضحت:" ثم انكسر قلبي في السابع من أكتوبر.. و ضَل عم ينكسر حتى اليوم.. شعرتُ بسخافة حالتي و وجعي أمام ما يحصل .. أمام المجازر والموت  الأشلاء .. فتوقّفت عن نشر فيلمي .. كان من المُفترض أن أنشره في الخامس عشر من شهر أكتوبر".

 

وأشارت إلى أنه:" شاءت الصدف أن أكون في هذا اليوم متواجدة في دبي.. عم صّور حملة توعوية.. عن الصحة.. المهم .. فيلمي اسمه "انحنى دون أن ينكسر".. في الخامس عشر من أكتوبر، اكتشفت أن ظهري الحديديّ مكسور".

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