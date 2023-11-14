نقابة الصحفيين تعلن توافر وحدات في مدينتي

أعلنت نقابة الصحفيين عن توافر (17) شقة بمدينتى فى القاهرة الجديدة، وهى كالآتى:

شقة (41) عمارة 35 مساحة 88 مترًا & شقة (44) عمارة 35 مساحة 88 مترًا &

شقة (53) عمارة 35 مساحة 103 أمتار & شقة (54) عمارة 35 مساحة 89 مترًا &

شقة (22) عمارة 115 مساحة 200 متر & شقة (51) عمارة 115 مساحة 200 متر & شقة (52) عمارة 115 مساحة 200 متر & شقة (4) عمارة 51 مساحة 70 مترًا &

شقة (4) عمارة 52 مساحة 70 مترًا & شقة (14) عمارة 47 مساحة 133 مترًا &

شقة (32) عمارة 47 مساحة 133 مترًا & شقة (43) عمارة 47 مساحة 133 مترًا &

شقة (53) عمارة 47 مساحة 133 مترًا & شقة (54) عمارة 64 مساحة 107 أمتار & شقة (52) عمارة 67 مساحة 160 مترًا & شقة (14) عمارة 24 مساحة 178 مترًا & شقة (52) عمارة 64 مساحة 116 مترًا.



يبدأ التقديم اعتبارًا من الخميس (16/11/2023م) بأولوية الحجز وسداد الدفعة المطلوبة خلال (4) أيام نظرًا لانتهاء مهلة التخصيص الممنوحة من هيئة المجتمعات العمرانية، وبيان الوحدات متوافر بمركز الخدمات بالنقابة.



يُسدد 25% من إجمالى قيمة الوحدة كمقدم حجز + 1% مصاريف إدارية، 0.5% (مجلس أمناء) على أن يقسط الباقى على سبعة أقساط سنوية محمّلة بالأعباء البنكية (سعر الفائدة المعلن من البنك المركزى + 2% وزارة المالية + 0.5% مصاريف إدارية)، وتقدم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل التعاقد.



التقديم بمركز الخدمات فى الطابق الأول على ألا يكون الزميل سبق استفادته من قبل من الإسكان.

