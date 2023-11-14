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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صبحي يهنئ منتخب مصر للجامعات بالفوز بالمركز الثاني بكأس العالم لكرة السلة

صدى البلد

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر للجامعات طالبات (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، بالفوز بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لكرة السلة ٣X٣ التي أقيمت في قطر.

 

أكد وزير الرياضة أن مصر تشهد نقلة نوعية في تاريخها الحديث في مختلف المجالات، كما تشهد عودة لريادتها، حيث استضافت في فترة قصيرة عددًا من البطولات الرياضية العالمية، كما يحدث من تطور في الرياضة الجامعية، وهو ما يؤتي بثماره تباعًا.

 

وكان الفريق قد تأهل بعد فوزه بالبطولة الإفريقية القارية والمؤهلة، والتى أقيمت بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب إفريقيا شهر يونيو الماضي، حيث يتأهل لكأس العالم للجامعات أفضل ١٢ فريقًا فقط، وهم أوائل القارات، وأفضل فرق جامعية من التصنيف العالمى للعبة، مثل: مصر (الجامعة الأمريكية بالقاهرة)، بمشاركة اللاعبات (زينة حسام، فريدة حسن، نادين عمر، سلمى أيمن) ومدرب الفريق: (ك/ محمد هشام).

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