مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

حظي “بسكوت التغذية المدرسية” خلال الفترة الأخيرة بإعجاب وحب وإشادة معظم الأسر المصرية، لدرجة أنه بالتزامن مع حملة المقاطعة الأخيرة، ظهرت بعض الأصوات على السوشيال ميديا تنادي بإتاحة هذا المنتج في الأسواق ليكون بديلا مصريا لمنتجات المقاطعة.

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وفي هذا الإطار، رصد موقع “صدى البلد” أبرز التعليقات الإيجابية التي حظي بها “بسكوت التغذية المدرسية” من المصريين على السوشيال ميديا.

وقالت داليا يونس: “الويفر فظيع عايزة ألاقي زيه بيتباع مش عارفة أوصل للمصدر”.

وقالت دعاء عثمان: “وأنا صغيرة مكنتش باكله خالص ولا بحبه، دلوقتى بتخانق مع ولادى عليه”.

فيما قالت ياسمين جويلي: “بجد طعمه يجنن ومشبع والسكر فيه قليل، شجعوا منتجات مصر”.

وقال حسن زاهر: “لو كل المنتجات المصرية تكون بجودة وطعم بسكوت المدارس كانت مصر هتكون فى مكان تانى خالص”.