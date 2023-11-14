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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أديت الأمانة.. "الحلبوسي" يبدي استغرابه على قرار إقالته من البرلمان العراقي

محمد الحلبوسي رئيس
محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي المقال

أبدى محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي المقال، اليوم الثلاثاء استغرابه من قرار المحكمة الاتحادية العراقية بإقالته من منصبه. 

وأكد "الحلبوسي" أن هناك من يسعى إلى عدم استقرار العراق وتفتيت المكونات السياسية، مبديا استغرابه من صدور مثل هذه القرارات وعدم الاحترام للدستور العراقي ومن الوصايا التي تأتي عليها ولا نعرف من أين، بسحب ما أورده موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي.

وأضاف خلال كلمة له قبل انعقاد جلسة بالبرلمان العراقي "أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كرئيس لمجلس النواب العراقي، وحرصت من اللحظة الأولى لدخول البرلمان على معالجة المشاكل التي تعرض لها البلد من مشاكل طائفية وقومية وامنية وإرهابية وخدمية وسعينا جميعا الى وضع الأمور وفق نصابها".

وتابع "قرار المحكمة الاتحادية غريب وسيتم إيضاح تفاصيله بعد ان يتم الاطلاع عليه بشكل كامل"، مبينا أن "المعارضة السياسية بمختلف أشكالها أدت إلى سقوط ثلث العراق لكننا عملنا وحملنا شعار الأمانة وبتعاون المحافظات مع الدولة استعادت الدولة مكانتها".

واختتم قوله :"أديت الأمانة أمام الله وأمام الناس ولم أفرق بين سني أو شيعي وحرصت على أن أقف مع النواب في مسؤولياتهم".

محمد الحلبوسي مجلس النواب العراقي المحكمة الاتحادية

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