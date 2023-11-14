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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

65 طفلا يحتمون به.. مبنى "أطباء بلا حدود" يتعرض لإطلاق نار بغزة

أطباء بلا حدود
أطباء بلا حدود

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، إن أحد مبانيها الثلاثة الواقعة بالقرب من مستشفى الشفاء تعرض لإطلاق نار، مشيرة إلي أن أكثر من 100 شخص (بينهم 65 طفلا) يحتمون هناك.

وأضافت أطباء بلا حدود، “كنا نحاول إجلاءهم خلال الأيام الثلاثة الماضية… نطلب من الجيش الإسرائيلي ممرا آمنا لهما لمغادرة مركز القتال العنيف الدائر حاليا في مدينة غزة”.

وأمس، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، أن كثير من المرضى سيموتون خلال بضع ساعات في مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة.

وأوضحت المنظمة الإنسانية الدولية، أنه “لا يوجد كهرباء ولا ماء ولا طعام بمستشفى الشفاء في غزة”، مشيرة إلي أن “كثير من الجثث والمصابين أمام مدخل المستشفى”.

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وأكدت أطباء بلا حدود، وقوع هجوم على سيارة إسعاف أرسلناها لنقل مصاب من مستشفي الشفاء.

أطباء بلا حدود مستشفى الشفاء الجيش الإسرائيلي غزة

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