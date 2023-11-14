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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالنوبات القلبية قبل حدوثها بـ 10 سنوات

الذكاء الصناعي
الذكاء الصناعي

يعتبر الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية يستخدمها الخبراء خاصة في مجال الطب، حيث توصلت دراسة جديدة إلى أن الذكاء الصناعي يمكن أن يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية قبل 10 سنوات من حدوثها، الأمر الذي قد ينقذ آلاف الأرواح.

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ووفقا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، فقد نظرت الدراسة، التي مولتها مؤسسة القلب البريطانية، في كيفية تحسين أداة تعمل بالذكاء الاصطناعي لدقة الأشعة المقطعية على القلب، التي تستخدم للكشف عن الانسداد أو التضيق في الشرايين.

وقام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 40 ألف مريض خضعوا لفحوصات روتينية بالأشعة المقطعية للقلب في ثمانية مستشفيات في المملكة المتحدة على مدار نحو 3 سنوات.

وتم اختبار أداة الذكاء الاصطناعي على 3393 مريضاً آخر على مدار نحو 10 سنوات، وقد تمكنت الأداة من التنبؤ بدقة بخطر الإصابة بنوبة قلبية.

ونتيجة لذلك، قام الأطباء بتغيير خططهم العلاجية لـ45% من الأشخاص المعرضين للخطر.

الذكاء الصناعى الإصابة الأرواح

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