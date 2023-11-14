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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا لطيف ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا / الأربعاء/ طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.. بينما يسود طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في اخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 27 19
العاصمة الإدارية 28 18
6 أكتوبر 28 18
بنهــــا 27 20
دمنهور 26 19
وادي النطرون 27 19
كفر الشيخ 26 18
المنصورة 26 19
الزقازيق 26 20
شبين الكوم 26 20
طنطا 25 18
دمياط 25 21 
بورسعيد 26 18
الإسماعيلية 27 19
السويس 27 20
العريش 25 17
رفح 24 18
رأس سدر 27 21
نخل 28 19
كاترين 23 14
الطور 32 20
طابا 31 20
شرم الشيخ 29 22
الإسكندرية 26 18
العلمين الجديدة 25 18
مطروح 24 16
السلوم 24 16
سيوة 25 15
رأس غارب 32 23
الغردقة 30 22
سفاجا 32 22
مرسى علم 31 23
شلاتين 32 25
حلايب 27 24
أبو رماد 30 22 
رأس حدربة 29 21
الفيوم 27 17
بني سويف 27 18
المنيا 27 17
أسيوط 28 18
سوهاج 29 19
قنا 29 20
الأقصر 29 21
أسوان 30 22
الوادي الجديد 31 21
أبوسمبل 31 22

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 32 23
المدينة المنورة 31 18 
الرياض 30 19
المنامة 29 26
أبوظبى 35 25
الدوحة 31 27
الكويت 26 19
دمشق 21 9
بيروت 24 19
عمان 19 11
القدس 20 12
غزة 24 17
بغداد 19 15
مسقط 30 24
صنعاء 26 9
الخرطوم 37 24
طرابلس 26 18
تونس 22 12
الجزائر 24 10
الرباط 26 11
نواكشوط 37 20

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 18 5
إسطنبول 20 12
إسلام آباد 26 10
نيودلهى 26 14 
جاكرتا 34 25
بكين 9 0
كوالالمبور 32 25
طوكيو 16 8
أثينا 24 13
روما 23 12
باريس 13 7
مدريد 19 9
برلين 8 5
لندن 12 4
مونتريال 8 3
موسكو 3 1-
نيويورك 11 6
واشنطن 15 1
أديس أبابا 25 11

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