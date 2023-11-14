خصم 5% على الوحدات السكنية بمشروع صن كابيتال .. "عربية للتنمية والتطوير العقاري" تحتفل بذكرى تدشينها



أعلنت شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري - المطور العقاري الرائد للمشروعات السكنية والمراكز التجارية والإدارية - تقديم خصم5% للعملاء الجدد على وحدات مشروع "صن كابيتال"، وذلك في إطار الاحتفال بمرور 5 أعوام على تدشين المشروع، والذي نجح في صدارة المشروعات العقارية الضخمة بغرب القاهرة من حيث المبيعات وحجم الوحدات المسلمة، وكذلك استجابة للطلب المتزايد عليه.

وتعرض شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، خصمًا يصل إلى 5% على الوحدات السكنية بمشروع صن كابيتال، كما تقدم عروضًا مميزة للتقسيط تصل إلى سداد نسبة 10% مقدم وتقسيط باقي قيمة الوحدة حتى 7 عام دون فائدة، كما تعرض الشركة 7000 وحدة جاهزة للتسليم الفوري بمختلف مراحل المشروع وبمساحات متنوعة تناسب مختلف متطلبات العملاء.

وفي ذلك الإطار قال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غير التنفيذي لمجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري ، إن مشروع صن كابيتال يمثل نقطة تحول في تاريخ الشركة نظرًا لحجم مساحة المشروع والاستثمارات المنفذة، ولذا سعت الشركة إلى استغلال خبراتها في التطوير العقاري الممتدة لحوالي 25 عامًا في تنفيذ ذلك المشروع بأعلى مستوى جودة وفي وقت قياسي، مما أثمر عن تجهيز 7 آلاف وحدة للتسليم في المواعيد المتفق عليها، وانتقال عدد كبير من الأسر للإقامة بها، وذلك بعد توفير كل الخدمات الأساسية التي يحتاجها السكان.

كما أضاف "شكري"، أن مشروع صن كابيتال حظى بطلب مرتفع سواء من الراغبين في السكن بسبب موقعه المتميز وتوافر كل الخدمات أو من الراغبين في الاستثمار العقاري لتحقيق عوائد تفوق الأوعية الادخارية الأخرى، حيث يصل عائد استثمار العملاء في المشروع إلى 310% في خلال 5 سنوات متفوقًا على عائد الاستثمار في العملات، والذي بلغ 172% خلال نفس الفترة.

ونجحت شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، في تنفيذ المراحل الأولى من المشروع في وقت قياسي وبأعلى مستوى جودة، متفوقة على كل المشروعات المماثلة في القاهرة الكبرى، للانتهاء من المرحلة الأولى بالكامل، وتضم 7 آلاف وحدة سكنية، نجحت في تسليم 2000 وحدة، وبالفعل انتقل العملاء للسكن في ظل توافر كل المرافق والخدمات اللازمة للإقامة بشكل دائم.

وعلى مستوى الخدمات المقدمة بالمشروع، استطاعت "عربية للتنمية والتطوير العقاري" التعاقد مع شركات عالمية للبدء في تنفيذ المشروعات التجارية والفندقية والرياضية وأبرز هذه التعاقدات مع شركة "تنوير" لإنشاء مدرسة دولية شاملة لجميع المراحل التعلمية على مساحة إجمالية تقدر بـ18 ألف متر مربع ، ستقدم مستوى تعليمي مميز، كما تعتزم إنشاء نادي الرياضي يضم كافة الألعاب الرياضية، من بينها أكاديمية "رولان جاروس"- العلامة الرياضية الأعرق في عالم التنس- لتكون الأكاديمية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمجموعة الفرنسية المالكة للعلامة.

تنفذ شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري مشروع "صن كابيتال" بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو مشروع سكني سياحي متكامل يقع على مساحة 575 فدانًا، تُخصص نسبة 60% منها للجزء السكني بالمشروع بمساحة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مربع، ويتمثل الباقي في مناطق متعددة الاستخدامات، بإجمالي مساحة بنائية تصل إلى 1.8 مليون متر مربع، ويوفر المشروع 20 ألفًا من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

ويتميز مشروع "صن كابيتال العاصمة السياحية" بموقعه الاستراتيجي بجوار الأهرامات والمتحف المصري الجديد، ويقسم المشروع إلى 15 حيًا سكنيًا بإجمالي 14 ألف وحدة علي مساحة 270 فدان وفقًا لمخطط عالمي وضعته كبرى الشركات العالمية. ويضم المجمع السياحي الذي يقع في المنطقة الاستثمارية Touristic Hub للمشروع مجموعة فنادق عالمية أبرزها فيرمونت وستابريدج كونكورد، كما يعد المشروع متكامل الخدمات حيث يضم وحدات سياحية، وسكنية، وتجارية، واستثمارية، وترفيهية.

ويخصص نسبة 82% من المشروع للمساحات الخضراء والمسطحات المائية، ويتوافر بالمشروع أحدث بنية تحتية ذكية في مصر تنفذها كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، كما يوفر المشروع خدمات متكاملة ومتنوعة للسكان منها مدارس دولية، ومراكز تجارية تضم مطاعم ومحلات تجارية لكبرى العلامات التجارية، وفنادق، وكذلك خدمات أمن وصيانة على مدار الساعة وكاميرات مراقبة، إضافة إلى نادٍ رياضي وجراجات للسيارات تحت الأرض.

نبذة عن المجموعة

تعد مجموعة شركات عربية، من كبرى شركات التطوير العقاري والبناء والمقاولات في مصر، وتضم تحت مظلتها 3 شركات (شركة تطوير للتنمية العمرانية، شركة عربية للاستثمار والتطوير العقاري، وشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني)، وسرعان ما استطاعت أن تثبت تواجدها على الارض،حيث أنها الآن تمتلك عدد كبير من المشروعات في شرق وغرب القاهرة ، وجميعها منشآت تتسم بالدقة الإنشائية والتصميمات الفريدة والعصرية، وهذا ما دفع العديد من العملاء المهتمين بسوق العقارات إلى أن يثقون بالتعامل مع شركة عربية للتنمية والتطوير العقاري، في مختلف مشروعاتها.

جدير بالذكر أن الخط الساخن للتواصل مع شركة أرابيا هو 19217 / https://23.arabia-holding.com/ .