مستشار عسكري: المقاومة الفلسطينية صفت أكثر من لواء مدرع وفشل ذريع لإسرائيل

كشف اللواء دكتور نصر سالم المستشار بالأكاديمية العسكرية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية تكبد العدوان الإسرائيلي خسائر فادحة.



وأضاف نصر سالم، في مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن المقاومة الفلسطينية صادمة وتوجه ضربات قوية للجانب الإسرائيلي، متابعا أن تم تصفية أكثر من لواء مدرع بـ200 آلية ودبابة من قبل المقاومة الفلسطينية.

وتابع المستشار بالأكاديمية العسكرية أن إسرائيل فشلت فشلا ذريعا، وإسرائيل لا تستطيع فعل أي شيء، وتضرب المدنيين فقط، لافتا إلى أن هذه الحرب ليس هدفها القضاء علي حماس وإنما القضاء علي الشعب الفلسطيني.

