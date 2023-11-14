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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بالدموع والأحضان.. نجم ليفربول يجتمع بوالده بعد إطلاق سراحه من مختطفين |شاهد

صدى البلد

اجتمع لويس دياز نجم ليفربول الإنجليزي، بوالده لأول مرة بعد إطلاق سراحه من جانب منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا، والتي اختطفته في 28 أكتوبر الماضي.

وأطلق جيش التحرير الوطني الكولومبي، سراح والد لويس دياز نجم ليفربول، وتسليمه إلى لجنة إنسانية من ممثلي الأمم المتحدة ومسؤولين من الكنيسة الكاثوليكية.

ونشر الموقع الرسمي للمنتخب الكولومبي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، صورًا من اللقاء الأول بين لويس دياز نجم الريدز ومنتخب كولومبيا، ووالده للمرة الأولى بعد اختطافه من منظمة جيش التحرير الوطني في كولومبيا.

وشهد اللقاء الأول بين دياز والده على حالة من العناق الكبير، حيث لم يتمالك نجم الريدز نفسه وإنهمرت دموعه بعد رؤية والده بخير عقب إطلاق سراحه من قبل المختطفين.

وكان قد تم إطلاق سراح لويس مانويل دياز والد لاعب ليفربول، وتمت عملية التسليم في غابات لاغواخيرا بكولومبيا، وتم تنفيذ العملية بدعم من الأمم المتحدة، التي تفاوضت مع جيش التحرير الوطني منفذ عملية الاختطاف.

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