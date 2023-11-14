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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

27 نوفمبر.. الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث غزة

صدى البلد

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، حجز الدعوى المقامة من فهمي أمين أحمد بهجت ، المحامي ، والتى يطالب فيها بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن طرد السفير الإسرائيلي من الاقليم المصري ، نتيجة الجرائم النكراء التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وقطع جميع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي للحكم بجلسة 27 نوفمبر الجارى .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم  ٧٨/٥٨٠٤ ، ضد كل من رئيس جمهورية مصر العربية بصفته ، رئيس الوزراء بصفته ، وزير الخارجية بصفته ، ويعلنون جميعا بهيئة قضايا الدولة.

وقال بهجت في دعواه أنه يدرك الدور الوطني للرئيس السيسي ، ومساندته للقضية الفلسطينية،  لكنه يرى أن طرد السفير الإسرائيلي هو أقل رد على الجرائم  البشعة في حق أبناء غزة ، وناشد بهجت جموع المحامين للانضمام إلى دعواه التي رفعها بشكل مستعجل.

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