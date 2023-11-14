اللواء نصر سالم يكشف موعد الهدنة في قطاع غزة

قال اللواء نصر سالم، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، إن هناك مسئول إسرائيلي تحدث عن أن الهدنة لن تحدث قبل اسبوعين على الأقل، مشيرا إلى أن المقاومة الفلسطينية تدرك جيدا حجم التداعيات والآثار السلبية قبل تنفيذهاعملية طوفان الأقصى.

وتابع نصر سالم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن «حماس قبل ما تنفذ عملية طوفان الأقصى وهي تدرك أن الحصار من قوات الاحتلال قد يستمر سنة كاملة، لذا لديها من المون وكل ما تستخدمه يكفيها طيلة هذه المدة».

وأشار إلى استمرار الحرب في غزة، في صالح المقاومة الفلسطينية، لأن الوضع الداخلي في إسرائيل مقلق، وهناك خسائر في كافة المجالات.

وتابع: أمريكا تقوم بحماية الاحتلال الإسرائيلي، من خلال تقديم الدعم العسكرية والاقتصادي، كما أن استمرار قوات الاحتلال وكراهية شعوب المنطقة لهم، يعد نجاحا لأمريكا، لأنها تريد السيطرة على الشرق الأوسط من خلال إسرائيل.

وأكمل: وقف إطلاق النار سيكون من خلال إشارة واضحة من الإدارة الأمريكية، كما أن أمريكا تركت إسرائيل أسبوعين لتحرير الأسرى الإسرائيليين، وفي حالة عدم نجاحهم في ذلك سيتم وقف إطلاق النار، وبدء مرحلة التفاوض لإفراج عن الأسرى.