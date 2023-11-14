عودة كاميرون لدائرة الحكم ليست الأولى.. أعظم 13 عودة سياسية لواجهة السلطة حول العالم ليغيروا التاريخ "الأسماء مفاجئة"

هل تعتقد أنك شاهدت الجزء الأخير من مسلسل عودة السياسي مرة أخرى للواجهة رغم خسارته المروعة من قبل مع ظهور رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون؟، بالنظر إلى التاريخ تجد أن تلك الظاهرة لم تكن الأولى، ولن تكون الأخيرة، وبالفعل كانت عودة رئيس الوزراء البريطاني السابق إلى سياسات الخطوط الأمامية صباح يوم الاثنين كوزير للداخلية مذهلة، ومع ذلك، فمن المؤكد أن كاميرون ليس أول وحش سياسي كبير ينقذ حياته المهنية عندما بدا أن كل شيء قد ضاع.

ورصدت صحيفة بوليتيكو الأمريكية، أبرز قصص 13 سياسي استطاعوا أن يعودة إلى ساحة الحكم بعد أن ظن الجميع أن مستقبلهم المهنى قد انتهى، فمن لينين إلى نابليون إلى سيلفيو برلسكوني، نرصد تصنيف أفضل الانبعاث السياسية على الإطلاق بتاريخ السياسة.

فلاديمير إيليتش أوليانوف "لينين" .. روسيا

تم نفيه إلى سيبيريا بسبب الفتنة، وقضى عقدًا من الزمن في أوروبا الغربية يراقب السياسة الروسية عن بعد، لكنه عاد وانتصر في حرب أهلية، وأطلق النار على العائلة المالكة بأكملها، ووجد إحدى القوتين العظميين اللتين حددتا القرن العشرين: لينين. قد يكون أكبر ملك عودة (القيصر؟) على الإطلاق.

بمكر، وعديم الرحمة، وبإحساس لا تشوبه شائبة بالتوقيت، غيّر لينين مسار التاريخ بشكل كبير، ولا تزال الأحداث التي أطلقها يتردد صداها حتى يومنا هذا - فكر فقط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، التي دارت رحاها على طول الحدود التي يعود تاريخها إلى العصر السوفييتي.

وينستون تشرتشل .. بريطانيا

لا يمكن أن تكون النهضة السياسية أكثر دراماتيكية من العودة من البرية للفوز في معركة بريطانيا، وفي نهاية المطاف، في الحرب العالمية الثانية، وخلافات تشرشل مع حزبه المحافظ بشأن الهند واسترضاء بريطانيا لألمانيا النازية أبعدته عن الحكومة لمدة عقد كامل قبل الحرب العالمية الثانية - إلى أن أحضر رئيس الوزراء المحاصر نيفيل تشامبرلين منافسه إلى مجلس الوزراء بعد غزو أدولف هتلر لبولندا في عام 1939.

وخلف تشرشل تشامبرلين في منصب رئيس الوزراء بعد فترة وجيزة، حيث أصبح أحد أكثر قادة المملكة المتحدة شهرة، حيث قاد القتال ضد نازيين هتلر، وعلى الرغم من أن زعيم الحرب المنتصر قد طرد من قبل الناخبين في عام 1945، إلا أنه كان لديه عودة أخرى - الفوز في انتخابات عام 1951 والعودة إلى منصبه للسنوات الأربع الأخيرة.

جروفر كليفلاند .. الولايات المتحدة الأمريكية

عندما يسعى دونالد ترامب لإعادة انتخابه للبيت الأبيض في العام المقبل، فإنه سوف يتطلع إلى محاكاة الشخص الآخر الوحيد الذي خدم فترتين غير متتاليتين كرئيس للولايات المتحدة، وهو جروفر كليفلاند، ففي ما قد يكون علامة ميمونة بالنسبة لترامب، جاء كليفلاند أيضًا من نيويورك، حيث شغل منصب حاكم الولاية، ولكن الأمر الأقل حظاً هو أن كليفلاند كان ديمقراطياً مناهضاً للحمائية، حيث هزم منافسه الجمهوري في عام 1884.

ولكن كليفلاند عاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه على الرئيس الحالي بنجامين هاريسون في عام 1892، وعاد إلى منصبه في الوقت المناسب للإشراف على واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخ الولايات المتحدة بعد عام.

دنغ شياو بينغ .. الصين

الرجل الذي كان العقل المدبر لحملة القمع الوحشية لاحتجاجات ميدان السلام السماوي الصيني في عام 1989، وقد تم تطهيره ثلاث مرات خلال حياته السياسية، مرتين على يد الرئيس سيئ السمعة ماو تسي تونغ، وكان دنغ "عملياً" أكثر مما ينبغي في أجندته الاقتصادية بالنسبة لماو، اليساري المتطرف، في حين كان يُنظر إليه أيضاً على أنه مقرب أكثر مما ينبغي من منافسي الرئيس، وقام ماو بتهميشه مراراً وتكراراً، وجرده من مناصب عليا انتقاماً منه.

ولم يدخل دنغ الدائرة السياسية الداخلية إلا بعد وفاة ماو، فحول البلاد من أنقاض الثورة الثقافية الكارثية إلى الإصلاحات الاقتصادية، ومع ذلك، فقد تعرض رد فعله على احتجاجات تيانانمن لانتقادات شديدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وظل سمة رئيسية لإرثه المختلط.

ريشي سوناك .. بريطانيا

وتعد الفرص الثانية قريبة من قلب ريشي سوناك، ففي سبتمبر 2022، تعرض لهزيمة ساحقة في مسابقة قيادة حزب المحافظين، وخسر أمام ليز تروس، لكن محاولتها الكارثية لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التخفيضات الضريبية الجذرية جاءت بنتائج عكسية وأجبرتها على الاستقالة بعد بضعة أسابيع فقط. وافق سوناك على الوقوف مرة أخرى وتوج زعيما مرة أخرى في 24 أكتوبر.

ولقد كانت عودة مذهلة إلى أكبر وظيفة على الإطلاق، وسوناك ‏ سياسي بريطاني من أصول هندية يتزعم حزب المحافظين منذ 24 أكتوبر 2022 ويشغل منصب رئيس وزراء المملكة المتحدة منذ 25 أكتوبر 2022، وكان قد شغل قبل ذلك منصب وزير الخزانة من 13 فبراير 2020 إلى 5 يوليو 2022 والأمين العام للخزانة من 24 يوليو 2019 إلى 13 فبراير 2020، ونائب في مجلس العموم عن ريتشموند منذ عام 2015.

كيفن رود .. أستراليا

كيفن رود هو رئيس وزراء أستراليا السابق مرتين، وقد فقد وظيفته في المرة الأولى بعد أن أدت بيانات الاقتراع الشنيعة (وازدراء زملائه الفادح ) إلى انقلاب داخلي داخل حزب العمال الأسترالي في عام 2010، فقد هُزم على يد نائبته جوليا جيلارد - التي أمضت هي نفسها ثلاث سنوات في المقعد الساخن، قبل أن تؤدي استطلاعات الرأي الثابتة إلى الإطاحة بها أيضًا ... على يد كيفن رود.

ولكن من المؤسف أن رود الثاني ظل يعرج كرئيس للوزراء لمدة ثلاثة أشهر فقط، وعند هذه النقطة تم إقصاؤه بشكل غير رسمي ــ ولو أن هذه المرة من قِبَل جمهور الناخبين، وليس في انقلاب خلف الكواليس، ولكن لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لعودة الطفل الأسترالي، فقد تمكن من الحصول على وظيفة سفير كانبيرا لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

نابليون بونابرت .. فرنسا

في مواجهة غزو باريس ذي الشقين وتمرد كبار جنرالاته، تنازل نابليون الأول ملك فرنسا عن العرش في فونتينبلو عام 1814، وفي المقابل، مُنح السيادة على إلبا - وهي جزيرة صغيرة في البحر الأبيض المتوسط ​​- حيث أنشأ جيشًا صغيرًا وقام بتحسين الزراعة. التعليم والبنية التحتية، ولكن بعد أن سئم نابليون من الشمس والاسترخاء، هرب وعاد إلى فرنسا، ولم يطلق آلاف الجنود الذين أُرسلوا للقبض عليه رصاصة واحدة، وانتصر عليهم نابليون الذي من المفترض أنه مزق معطفه وأعلن: "إذا كان أي منكم يريد إطلاق النار على إمبراطوره، فأنا هنا".

ومع فرار الملك لويس الثامن عشر وبدعم شعبي إلى جانبه، استعاد نابليون العرش، لكن هذه المغامرة توقفت بعد 100 يوم، عندما هزمه دوق ويلينغتون في معركة واترلو، وتم نفيه بعد ذلك إلى سانت هيلينا، وتوفي عام 1821، وكان مصدر إلهام لأغنية ABBA الأولى.

سيلفيو برلسكوني .. إيطاليا

لم يكن قطب الإعلام والسياسي الإيطالي البارز سيلفيو برلسكوني، الذي غادر الآن، غريبًا عن العودة، ولكن ربما كان الحدث الأكثر إثارة هو ما حدث خلال الانتخابات العامة الإيطالية عام 2018، وبعد أن أكدت المحكمة العليا في البلاد إدانته في عام 2014 بتهمة الاحتيال الضريبي ــ وهو الحكم الذي حرمه من تولي منصب عام لمدة خمس سنوات ــ تم إدراجه في القائمة وقام بحملته الانتخابية كزعيم للمجموعة السياسية "إلى الأمام إيطاليا - برلسكوني الرئيس " . انت تحل الرياضيات.

ولم يصبح رئيسًا للوزراء في عام 2018، لكن الحملة ساعدت في إعادة إطلاق حياته المهنية، مما دفعه إلى أن يصبح عضوًا في البرلمان الأوروبي في عام 2019 وصانع ملوك حاسم ساعد جيورجيا ميلوني في تولي رئاسة إيطاليا في عام 2022.

روبرت ذا بروس .. اسكتلندا

تغلب زعيم اسكتلندا خلال حرب الاستقلال الأولى مع إنجلترا على هزائم كبيرة، وفترة من الاختباء وبعض المشاكل القانونية، قبل أن يعود ليقود أمته إلى الاستقلال، وبعد القتال في البداية من أجل الإنجليز - نعم، أصبح روبرت ذا بروس شخصية رئيسية في ثورة اسكتلندا ضد حكم جيرانها، بقيادة ويليام والاس، بينما كان يتنافس على العرش الاسكتلندي في أوائل القرن الرابع عشر، قتل روبرت منافسًا رئيسيًا على التاج في كنيسة دومفريز، وهي جريمة جعلته خارجًا عن القانون ومنبوذًا إلى حد ما.

لقد أصبح ملكًا على أي حال، لكنه أُجبر على الاختباء بعد هزيمة كبيرة على يد الإنجليز. وفقًا للأساطير، أثناء اختبائه في جزيرة قبالة الساحل الغربي لاسكتلندا، رأى عنكبوتًا مثابرًا لا يستسلم عن نسج شبكته - وهي رؤية من شأنها أن تلهم روبرت الأول للعودة والقتال من أجل اسكتلندا، وبعد سنوات حقق انتصارًا شهيرًا على إنجلترا في بانوكبيرن، الأمر الذي وضع اسكتلندا على طريق الاستقلال مرة أخرى تحت قيادة روبرت كملك.

ماريوس فوريوس كاميلوس .. روما

كان ماريوس فوريوس كاميلوس مسؤولاً عن سلسلة من الانتصارات المذهلة (وإن كانت وحشية) على المنافسين الإقليميين في أوائل القرن الرابع قبل الميلاد والتي أرست الأساس لهيمنة روما اللاحقة على البر الرئيسي لإيطاليا، ولكن على الرغم من حصوله على العديد من الانتصارات في شوارع المدينة، فقد اتُهم القنصل النبيل باختلاس غنائم الحرب، مما أدى إلى نفيه سريعًا من العاصمة - مدى الحياة، على ما يبدو.

ولا يعني ذلك أنه كان قادرًا على التراجع لفترة طويلة، فعندما غزا جيش الغال روما ونهبها، حصل كاميلوس على فرصته، فعاد في الساعة الحادية عشرة لطرد جحافل الغزاة واستعادة شرف الجمهورية وشرفه، ومن المؤكد أن عودة كاميلوس المسيحانية (وتقييمنا لعازر) قد تتضاءل قليلاً فقط بسبب حقيقة أنها ربما اختلقها مؤرخون رومان لاحقون حاولوا التعويض عن الهزيمة المحرجة على أيدي مجموعة من الغال.

بيتر ماندلسون .. بريطانيا

كان ماندلسون، الذي كان مهندساً رئيسياً لنجاح توني بلير الانتخابي في التسعينيات، قد حصل على لقب "أمير الظلام" عندما قام بلا رحمة بتجديد عملية الاتصالات في حزب العمال في المملكة المتحدة، لكنه أُجبر على الاستقالة مرتين من حكومة بلير وسط جدل، ليعود مرة أخرى بشكل كبير إلى الحظيرة في عام 2008 في عهد خصمه السابق في حزب العمال جوردون براون.

وقد منح رئيس الوزراء المريض ماندلسون رتبة نبلاء، بالإضافة إلى وظيفة وزارية معززة كوزير أعمال ونائب فعلي لرئيس الوزراء، ولم يسلم براون من الهاوية الانتخابية... على يد ديفيد كاميرون. من هو؟

شارل دي غول .. فرنسا

مثلت ولاية شارل ديغول الأولى كزعيم فرنسي بالفعل عودة - حيث عاد من قيادة حكومة الحرب العالمية الثانية في المنفى ليصبح رئيسًا للحكومة المؤقتة بعد التحرير في عام 1945، واستقال ديغول في يناير 1946، بعد خلافه مع المشرعين في الجمعية الوطنية، وأمضى السنوات الـ12 التالية خارج السلطة - "عبور الصحراء" كما تسمى سنوات البرية.

تم استدعاؤه إلى السلطة عن عمر يناهز 67 عاما في أعقاب محاولة انقلاب عسكري في الجزائر الفرنسية عام 1958، وأنشأ الجمهورية الخامسة، مع السلطات التنفيذية القوية التي سعى إليها منذ فترة طويلة، وأصبح أول رئيس فرنسي يتم انتخابه بالاقتراع العام المباشر في العام التالي، وظل في السلطة حتى عام 1969.

آلان جوبيه .. فرنسا

كان آلان جوبيه ذات يوم الفتى الذهبي للحزب الديغولي RPR، الذي قاده في التسعينيات، وقد عينه معلمه، الرئيس جاك شيراك، رئيسا للوزراء بعد فوزه في الانتخابات عام 1995، ولكن بعد عامين حافلين وهزيمة انتخابية، اتخذت مسيرة جوبيه المهنية منعطفا نحو الأسوأ عندما أدين في فضيحة وظيفة وهمية في مجلس مدينة باريس. .

ذهب جوبيه إلى المنفى لمدة عام في كيبيك، حيث أظهرت المجلات اللامعة أنه وحيدًا ومحاصرًا بالثلوج في كندا المتجمدة. لكنه عاد منتصرا في عهد نيكولا ساركوزي كوزير للدفاع ثم وزيرا للخارجية، وكان جوبيه يعتبر المرشح الأوفر حظا عندما ترشح للانتخابات التمهيدية لحزبه قبل الانتخابات الرئاسية عام 2017. ولكن لمفاجأة الجميع، تعرض لضربة مبرح على يد رئيس وزراء سابق آخر، فرانسوا فيون... الذي انهار واحترق أثناء الحملة الانتخابية بسبب فضيحة وظيفته المزيفة . وقد مهد ذلك المجال أمام إيمانويل ماكرون.