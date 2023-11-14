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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المصريين: توجيهات الرئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية لغزة انتصار للقومية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وقال ”أبو العطا“ في بيان اليوم الثلاثاء، إن الدولة المصرية تقدم نموذجًا للانتصار للقومية العربية وهويتها، بما يبذلونه من تسخير لكل ما لديهم من طاقات لأجل نصرة ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة أن مصر وحدها قدمت نحو 337 شاحنة بحمولة 6740 طنًا من إجمالي شاحنات المساعدات التي وصلت إلى قطاع غزة، وهو ما يؤكد أن الدولة المصرية قيادة وشعبًا لن يتخليان عن القضية الفلسطينية وسيظلان خلفها حتى حصول الشعب الشقيق على حقوقه المشروعة.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن توجيهات الرئيس السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بقيمة 650 طنًا للشعب الفلسطيني هو استكمالًا للدور المصري التاريخي تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تزال تمارس دورها الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية بدبلوماسية شديدة أثبتت مدى فعاليتها عبر التاريخ.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تواصل دورها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية من خلال تحركات القيادة السياسية على كافة الاتجاهات الإقليمية والدولية، وعلى كافة المحاور الاستراتيجية سواء الإنسانية أو السياسية، بما يضمن الوصول لحل عاجل وفوري للأزمة.

وأكد ”أبو العطا“ أن نجاح جهود الدولة المصرية في إعادة فتح معبر رفح البري من الجانب الفلسطيني يؤكد قوة الدولة المصرية وجهودها ومواقفها الإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، ونجاح إرادة الدولة في هذا الصدد، خاصة أن معبر رفح يمثل نقطة الدخول الرسمية الوحيدة إلى قطاع غزة والتي تُعد بمثابة شريان حياة لإيصال المساعدات الدولية إلى القطاع.

واختتم: «الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية، ودور مصر المحوري في دعم عملية السلام الشامل والعادل بالمنطقة، وتوصيل المساعدات على نطاق يتناسب مع الحجم الهائل لاحتياجات سكان غزة، واستمرار مطالبة الدولة المصرية بالوقف الفوري لإطلاق النار لمعالجة الكارثة الإنسانية في غزة يؤكد أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي لم ولن تدخر جهدًا تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة ولن تتخلى عنهم قبل الوصول إلى حلول نافذة لقضيتهم».

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