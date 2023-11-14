عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هجوم قوي لحزب الله على شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

هجوم قوي لحزب الله
هجوم قوي لحزب الله علي شمال إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنه قصف نقطة مراقبة تابعة لحزب الله في جنوب لبنان ردا على الهجوم على المنطقة الشمالية.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قذائف الهاون أطلقت على جبل دوف ومنطقة مارجاليوت، وفتح أعضاء حزب الله النار من أسلحة خفيفة على منطقة مسغاف عام.

وأوضح أنه رد أيضا بقصف مدفعي على كل حادث.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت سرايا القدس قصف مجمع "مفتاحيم" بقذائف الهاون من العيار الثقيل واستهداف موقع "مارس" العسكري برشقة صاروخية مركزة عند الساعة الواحدة ظهر اليوم.

بسبب صفقة الرهائن.. إعلان صادم من إسرائيل بشأن إنهاء العدوان على غزة

يديعوت أحرونوت تزعم مقـ.تل قائد لواء الشمال لحركة حماس أحمد غندور

ووفق وكالة الصحافة الفلسطينة صفا؛ فمنذ الصباح الطيران الإسرائيلي يدمر برجي إرسال لشركة جوال بخان يونس.

كما ذكرت الوكالة الفلسطينية بأنه سمع  دوي انفجار قرب عكا.

الاحتلال الاسرائيلي لبنان جيش الاحتلال الإسرائيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

شكري: تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بشأن تهجير الفلسطينيين غير مسئولة

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

نص دستة تعاقدات| 6 لاعبين سوبر يرتدون قميص الزمالك في يناير

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على فتاتين بجنوب سيناء

ابنه لسه 6 شهور.. قصة استشهاد النقيب طارق جميل في مداهمة أسيوط|صور

موضوعات متعلقة

بسبب صفقة الرهائن.. إعلان صادم من إسرائيل بشأن إنهاء العدوان على غزة

تهديد علني.. سيناتور أمريكي يحث بايدن علي الاستعداد للحرب ضد إيران

لأول مرة منذ 23 عاما.. وزير الدفاع الفرنسي يزور إسرائيل

وزير الخارجية يترأس الاجتماع الأخير لمجموعة قادة الأعمال لمؤتمر COP27

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن السيطرة على مخيم الشاطئ في غزة

فوضى في البيت الأبيض.. أمريكا تفقد السيطرة على تصرفات إسرائيل بـ غزة

بايدن للرهائن في غزة: اصمدوا.. نحن قادمون

تصريحات استفزازية من الكنيست الإسرائيلي بشأن التهجير القسري للفلسطينيين لدول العالم

ترشيحاتنا

شكري يؤكد ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها تجاه وقف المعاناة الإنسانية لشعب فلسطين

لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي..انطلاق المؤتمر الجماهيري الأول لحزب المؤتمر من شمال سيناء

مصادر رسمية : رئيس الشاباك يبحث بالقاهرة مع مسئولين مصريين تنفيذ هدنة إنسانية وملف تبادل الأسرى

خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

المقاومة الفلسطينية تعلن تصفية 9 جنود إسرائيليين وتدمير 22 آلية عسكرية في غزة

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف اكتشف جيمس بروس منبع نهر النيل.. تفاصيل تاريخية مدهشة

أغربها التهاب الأذن.. 6 علامات تدل على ضعف جهاز المناعة

مش هتصدق سنها .. إطلالات تكشف رشاقة وأنوثة لبلبة في عيد ميلادها

بمكونات جديدة.. طريقة عمل شوربة العدس

فيديو

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

هل يتخلى ليفربول عن محمد صلاح ؟.. اعرف السعر كام

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ