كبار البريميرليج.. موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

تنتهي فترة التوقف الدولي بالدوري الإنجليزي الممتاز بداية من الأسبوع القادم، ويليها البدء فى منافسات الجولة الثالثة عشرة من المسابقة.

ومع بدء الجولة الثالثة عشرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، يلتقى كبار البريميرليج فى لقاء سيكون مليء بالاثارة ، حيث يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره ليفربول.

وتقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي ، يوم السبت الموافق 25 نوفمبر الجاري، علي ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي، وستنطلق في تمام الساعة الثانية والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، الواحدة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة.

ويتم نقل مباراة مانشستر سيتي وليفربول بالجولة الثالثة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت.

وجاء فى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز فريق مانشستر سيتي برصيد 28 نقطة جمعها من الفوز في 9 مباريات والخسارة في مواجهتين وتعادل واحدة وتسجيل 32 هدفًا وتلقي 12 هدفا.

و قاد النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، فريقه للفوز على برينتفورد بنتيجة 3-0، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "آنفيلد"، ليحتل المركز الثانى برصيد 27 نقطة جمعها من الفوز في 8 مباريات والخسارة في مباراة واحدة و التعادل بثلاث مباريات وتسجيل 27 هدفًا وتلقي 10 هدفا.