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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

مرصد الأزهر يستقبل عددا من طلاب جامعة حلوان بالتعاون مع الشباب والرياضة

صدى البلد

نظم مرصد الأزهر، بالتعاون مع الوزارة اليوم الثلاثاء ١٤ نوفمبر 2023، ندوة لعدد من طلاب جامعة حلوان، بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها التنظيمات الإرهابية، عبر إصداراتها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعقد مرصد الأزهر، خلال اليوم محاضرتين، تم خلالهما الاستماع إلى آراء الطلاب والرد على استفساراتهم إضافة إلى عرض لأبرز الملفات التي يتناولها المرصد بالبحث والتحليل. وقد حاضر في المحاضرة الأولى اللواء أركان حرب بهجت محمد فريد، ودارت محاضرته حول الهوية الوطنية لدى أبناء الشعب المصري، مؤكدًا على ضرورة الحفاظ عليها ومفندًا ما تتعرض له من مخاطر.

كما حذر  الشباب من الانسياق وراء الشائعات الموجودة باستمرار على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطرق إلى جهود الدولة المصرية في كافة المجالات الدفاعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي بذلتها وما زالت تبذلها من أجل الحفاظ على الدولة.

هذا وقد ألقى المحاضرة الثانية الدكتور حمادة شعبان المشرف على وحدة الرصد باللغة التركية بالمرصد، حيث تناول عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليه واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب إضافة إلى استعراض مجموعة من شهادات العائدين والعائدات من صفوف التنظيمات الإرهابية.

كما استعرض الدكتور شعبان في محاضرته القيم الإنسانية والاجتماعية ودور الشباب في ترسيخها في المجتمع، مؤكدًا أن ترسيخ قيم المواطنة والانتماء والتعايش وقبول الآخر في إطار من التسامح، يعد جزءا لا يتجزأ من الرواية المضادة للخطاب الإعلامي للتنظيمات المتطرفة.

جدير بالذكر أن هذا هو العام الثالث على التوالي لبرنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب»، الذي ينفذه مرصد الأزهر بالتعاون مع وزارة الشباب المصرية، حيث بدأت فعاليات البرنامج في 21 مارس 2021، واستقبل فيها المرصد حتى الآن أبناء أكثر من 20 جامعة مصرية.

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