حزب إرادة جيل: الرئيس السيسي حافظ على الأمن القومي المصري..فيديو

أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أن المشهد السياسي في مصر يشهد حالة انتعاش كبيرة وذلك ظهر جليا في جلسات الحوار الوطني.

وقال “مطر”، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "الانتخابات الرئاسية المقبلة تؤكد على حرية الرأي والمشاركة السياسية التي نعيشها في مصر".

وأضاف رئيس إرادة جيل أن "الحزب أعلن دعمه للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة".

وتابع "الرئيس السيسي حقق حالة من الأمن والأمان في كافة ربوع الوطن، واستطاع أن يحافظ على الأمن القومي المصري وواجه كافة التحديات".

واكمل تيسير مطر "الرئيس السيسي يسعى دائما لتحسين معيشة المواطن المصري، والرئيس السيسي رجل إنجازات، وقام بتنفيذ مشروعات تنموية كثيرة في مختلف القطاعات".