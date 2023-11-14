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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المستقلين الجدد يوضح الخريطة النهائية للمؤتمرات الانتخابية لدعم السيسي

رئيس حزب المستقلين
رئيس حزب المستقلين الجدد

انتهت الهيئة العليا لحزب المستقلين الجدد من وضع الخريطة النهائية للمؤتمرات الانتخابية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

 خطه متكامله لدعم المرشح  عبد الفتاح السيسي

أكد الدكتور حمدي بلاط نائب رئيس الحزب بان هذه المؤتمرات تاتي في اطار خطه متكامله لدعم المرشح  عبد الفتاح السيسي لحين اعلان النتيجه النهائيه  وان الهيئه العليا للحزب في حاله انعقاد مستمر لحين انتهاء الانتخابات واعلان نتيجتها.


وتتضمن هذه الخريطه عقد مؤتمرات جماهيريه في 8 محافظات وهي الدقهلية والجيزة والوادي الجديد وأسوان والمنوفية والغربية ودمياط وكفر الشيخ بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية لزيادة الوعي الانتخابي في محافظات الشرقية والإسماعيلية وبني سويف والبحيرة.


ويؤكد الحزب أن دعمه للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي جاء بعد اجماع الهيئة العليا للحزب علي دعمه بناء علي دراسة وافية للانجازات التي تمت في اخر عشر سنوات ورغبه في استمرار مسيرة التنمية والمضي نحو الجمهورية الجديدة.

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