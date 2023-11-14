مصرع فتاة وإصابة 12 شخصا في تصادم 3 سيارات بأسيوط

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 12 شخصا آخرون في تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي بمركز منفلوط وتم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام وأسيوط العام التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم 3 سيارات بطريق أسيوط / القاهرة الزراعي ناحية مركز منفلوط ووجود حالة وفاة ومصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارة ميكروباص رقم 5486 ي ط أ و السيارة رقم 6894 ن ه أ ربع نقل وسيارة رقم 1357 ي ج س تمناية.

أسفر الحادث عن مصرع " رئيسة. ع" 25 عاما نتيجة إصابتها بكسر في الجمجمة.

وأصيب كلا من، مصطفي أحمد عبد العال 25 عاما، اشتباه مابعد الارتجاج، سالم عبد المعطي سالم ٤٧ عاماً، اشتباه كسر بالقدم الأيمن، و سعاد مصطفي أحمد ٥٠ عاماً، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر، أماني جاد الرب قضب ٣٥ عاماً، اشتباه مابعد الارتجاج، و صابر ابسخرون ثابت 54 عاماً، اشتباه كسر بالساق الأيسر وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

كما أصيب سالم عبد المعطي سالم ٤٧ عاماً، كسر مضاعف بالساق الأيمن، و سعاد مصطفي أحمد ٥٠ عاماً، كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، و جاد الرب قضب جاد ٥٨ عاماً، اشتباه كسر بقاع الجمجمه، و حسب النبي حباصه محمد ٣٠ عاماً، كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، و عمرو أحمد علي ٢٨ عاماً، كسر مضاعف بالفخذ الأيسر، و جمال أحمد محمد 62 عاماً، اشتباه مابعد الارتجاج، و وليد عبد المجيد توفيق ٣٢ عاماً، سحجات تم نقلهم إلى مستشفى أسيوط العام، و التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، تحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة.

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