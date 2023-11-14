برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتوفير إمدادات إضافية لغزة انتصار جديد للقومية العربية

أشادت ايفلين متي عضو مجلس النواب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التى تجلت فى التوجيه الرئاسي بشأن توفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويتها

وقالت “متي” لـ"صدي البلد"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجميع مؤسسات الدولة المصرية تضرب نموذجا للانتصار للقومية العربية وهويتها، بما يبذلونه من جهد واسع وتسخير لكل ما لديهم من طاقات لأجل نصرة ودعم الشعب الفلسطيني.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مصر قدمت وحدها إجمالي شاحنات مساعدات وصلت إلى نحو 337 شاحنة بحمولة 6740 طنا من المساعدات، بواقع 238 شاحنة من المساعدات الغذائية تحتوي على 4760 طن مساعدات، وهو ما يعكس مركزية القضية الفلسطينية والتي تعد قضية الشعب المصري كله الذي لن يتخلى عنها وسيظل خلفها حتى حصول الشعب الشقيق على حقوقه.

وأشارت عضو مجلس النواب الى أن جهود الشركة المتحدة والتحالف الوطني وحياة كريمة، تأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، لافتة إلى أنه منذ اليوم الأول لاندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرة ويتسارع المصريون كلا في مكانه لتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين، وهو ما يعبر عن جوهر الشعب المصري وإصراره تقديم يد العون والمساندة بمختلف أشكالها حتى تجاوز تلك المحنة، وذلك رفضا للعدوان والتهجير العرقي والإبادة الجماعية والتمسك بكل المواثيق الدولية تجاه الإنسانية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها.

وتناول الاجتماع جهود المضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري،

ووجه الرئيس بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة تبلغ 650 طناً للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.