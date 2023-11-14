لقاء حواري عن تعزيز المشاركة السياسية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بجنوب سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات بالمحافظة، لقاء حواري حول تعزيز المشاركة السياسية لدى الشباب، بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، بمشاركة أعضاء المركز، بحضور وكيل المديرية أحمد عبد العزيز ومدير عام الهيئة العامة للاستعلامات بشمال وجنوب سيناء عبد الحميد فتحي.



وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة محمد فتحي توفيق - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن اللقاء يأتي تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ومحافظ جنوب سيناء خالد فوده.



وتناول اللقاء أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل، باعتبارها واجب وطني ومسئولية تقتضيها واجبات المواطنة، وشمول الانتخابات جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية، وتطرق اللقاء إلي أن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.