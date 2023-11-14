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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيناتور أمريكي: وقف إطلاق النار هو حكم بالإعدام على الإسرائيليين

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

قال السيناتور الأمريكي، ريتشي توريس، وهو ديمقراطي مؤيد لإسرائيل، اليوم الثلاثاء، إن الدعوات لوقف إطلاق النار تصب في مصلحة حماس.

وأضاف: “ليس كل من يدعو إلى وقف إطلاق النار يريد أن تتوقف إسرائيل عن الوجود. لكن كل من يريد أن تتوقف إسرائيل عن الوجود يدعو إلى وقف إطلاق النار”.

وتابع: “نحن نعلم أن الرواية قد تحولت ضد إسرائيل الدولة الوحيدة على وجه الأرض التي تعتبر شرعيتها هدفا للتدمير. وقف إطلاق النار هو حكم بالإعدام على الإسرائيليين”.

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وكانت الفصائل الفلسطينية شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.

ومنذ ذلك الحين، شنت قوات الاحتلال قصفا عنيفا وإجراميا على قطاع غزة، ما أسفر عن تشريد واستشهاد وإصابة الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، وظهور دعوات من أجل نزوح الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

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