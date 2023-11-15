كيف حافظت الدولة على المجارى المائية.. القانون يجيب

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن كيفية المحافظة على المجارى المائية وعدم القاء المخلفات في المجاري المائية وذلك وفقا لقانون تنظيم إدارة المخلفات حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلى:

حظر قانون تنظيم إدارة المخلفات الجديد، إلقاء المخلفات في المجاري المائية، وأقر القانون عقوبات مشددة على مخالفي أحكام القانون؛ حيث نص القانون على أنه يحظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المـائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك.

ولمولد المخلفات الزراعية أو حائزها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعــادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجـهــة الإدارية المختصة، وتحدد اللائحــة التنفــيذية لهذا القـــانون التدابير التي يتعــين علي مولد المخلفــات الزراعيـة اتخـاذها .

وعلي الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما في ذلك إعادة استخدامها في المجالات المختلفة مثل علف للحيوانات أو كسماد عضوي أو كوقود بديل أو غيرها ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنظيم وتخطيط ومراقبة الإدارة المتكاملة للمخلفـات الزراعيـة .

وطبقا للقانون، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يلزم علي الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية وآليات نقل تلك المخلفات إلي المواقع الخاصة لمعالجتها وآليات التمويل والحوافز الاقتصادية لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.