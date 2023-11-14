ماذا تريدون مني؟.. ممثلة بحرينية تنهار في عيد ميلادها |شاهد

انهارت الممثلة البحرينية الشهيرة شيلاء سبت في فيديو بمناسبة عيد ميلادها عبر تطبيق سناب شات، بعد التعليقات السلبية من المتابعين التي انهالت عليها.

شيلاء سبت احتفلت بعيد ميلادها الـ 34، ولكن التعليقات التي كانت تهاجمها حول عمرها ووضعها الاجتماعي تسببت في إحباطها.

وظهرت الممثلة الشابة شيلاء سبت وهي تبكي في الفيديو، ووجهت رسالة إلى الجمهور قائلة: "ماذا تريدون مني أن أفعل؟ لا أحد يكبر غيري، ماذا تريدون أن أفعل؟ هل تريدون أن أموت وأنتحر؟ ما حدا كبر غيري".

الممثلة شيلاء سبت تنهار بالبكاء في يوم ميلادها بعد دخولها ٣٤ سنة.pic.twitter.com/29DdLKlgBA — Golden Dose (@GoldenDose) November 12, 2023

وأضافت شيلاء سبت قائلة: "كل يوم نفس الكلام والتعليقات، تكتبون لي تعليقات: ما تزوجتي، وكم عمرك، ماذا أفعل إذا الله اختار لي أن أكون كبيرة؟".

شيلاء سبت هي ممثلة وعارضة أزياء بحرينية، ولدت في 19 أغسطس 1988، عملت في مجال التمثيل منذ طفولتها بالمشاركة في مسلسل (عائلة أبو رويشد). وشاركت بالبطولة في عدة مسلسلات منها (جار القمر، سكن الطالبات، بنات الجامعة).

كما شاركت في مسابقة (بحرين توب مودل) وفازت بلقب ملكة جمال البحرين لعام 2010، ومثلت بلادها في مسابقة ملكة جمال العالم في عام 2013 التي أقيمت في الهند.