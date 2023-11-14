افتتاح مقر «المؤتمر» بشمال سيناء بحضور المحافظ ورئيس الحزب

افتتح مقر حزب المؤتمر في مدينة العريش بشمال سيناء، في حضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، وموسى عكيرش، أمين الحزب بالمحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات الحزبية وأعضاء المجموعة البرلمانية للمحافظة.



وأكد المحافظ أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، وأن التعددية الحزبية هي اثراء للحياة السياسية والتي تشهد مساحة أكبر من الديمقراطية في الوقت الحالي.



بدره وجه الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب، الشكر للمحافظ والجهاز التنفيذي علي تقديم كافة الخدمات والتيسيرات الممكنة أمام المواطنين، مشيراً إلي أن شمال سيناء تشهد طفرة تنموية في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



وأشار رئيس الحزب إلي الانتهاء من تشكيل عدد من الامانات الفرعية والأقسام بالمحافظة، مؤكد أنه تم وضع آليات للعمل الحزبي داخل أمانة الحزب بمحافظة شمال سيناء، طبقا لتوجيهات الحزب التي تركز على العمل في الشارع المصري ومع للمواطنين من أجل خدمه الوطن.



وكان المحافظ قد استقبل رئيس الحزب والوفد المرافق له في مكتبه في مدينة العريش، قبيل افتتاح المقر.