عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

500 جريح وغرفتا عمليات و3 أطباء فقط.. المستشفى المعمداني يواجه كارثة بغزة

مستشفيات غزة
مستشفيات غزة

قال الدكتور غسان أبو ستة، الطبيب في المستشفي المعمداني وهي المستشفي الوحيدة التي تعمل الآن في غزة، إن العاملين في المستشفي يعتنون بأكثر من 500 مريض منهم المصابين والجرحي مع إمكانية وصول ضئيلة للغاية إلى الدواء بسبب القصف الإسرائيلي المستمر في محيط المستشفي.

وأضاف أبو ستة في تصريحات لشبكة CNN، أن الأطباء في المستشفي مرهقون ويعانون من نقص شديد في الموارد.

وأشار إلى أن المستشفي المعمداني لا يضم سوى غرفتي عمليات و3 جراحين فقط، وإمدادات الأدوية منخفضة للغاية والتخدير لرعاية عدد متزايد من الجرحى.

وتابع: "لقد بدأنا في استقبال الجرحى، في البداية من الغارات الجوية، ولكن اليوم يأتي إلينا المصابين وبهم إصابات القناصة، لافتا إلى أنه لدينا أكثر من 500 جريح في المستشفى.

وأضاف الطبيب في المستشفي المعمداني: "نحن نقوم بعمليات يومية بدون مخدر، لا نستطيع الوصول إلى غرف العمليات، ونحاول الاحتفاظ بها لإجراء معظم العمليات المنقذة للحياة".

وأوضح أبو ستة أن المستشفى المعمداني لديه إمكانية الوصول إلى المياه والغذاء الذي يتم إحضاره بواسطة سيارات الإسعاف، مشيرا أنه على الرغم من أن المستشفى ليس محاصرًا نتيجة القصف، إلا أنه يمكنه سماع اهتزاز المبنى باستمرار من القتال القريب.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت الأمم المتحدة إن المستشفى المعمداني هي المرفق الطبي الوحيد الذي تم الإبلاغ عن أنه قادر على استقبال المرضى، من بين حوالي 30 مستشفى وعيادة في شمال قطاع غزة تم خروجهم عن العمل.

خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

الصحة الفلسطينية: ثلثا مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل

المستشفي المعمداني غزة القصف الإسرائيلي الأمم المتحدة قطاع غزة قصف مستشفيات غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

قطع الإنترنت في العالم.. الأرض تتعرض لأقوى عاصفة شمسية مدمرة بالتاريخ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 14-11-2023 .. شوف الجرام وصل كام

نقلهم لهذه المناطق.. مصر ترد بقوة على مؤامرة صهيونية مخيفة بشأن غزة

اجتماع عاجل لمجلس الحرب في إسرائيل استعدادا لصفقة الأسرى

لامس الممنوع.. أم تروي تفاصيل مطاردة ابنتها بأحد شوارع الهرم

الزمالك: إجراء عاجل حال طلب النادي الأهلي ضم فتوح

معلول عايز يمشي| سبب غضب التونسي وتفاصيل الخلاف مع إدارة الأهلي

موضوعات متعلقة

خرجت عن الخدمة.. إعلان كارثي من الأمم المتحدة بشأن مستشفيات غزة

الصحة الفلسطينية: ثلثا مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل

برلماني: توقف مستشفيات غزة عن الخدمة ينذر بكارثة إنسانية وبيئية

فلسطين.. الصحة : كل مستشفيات قطاع غزة توقفت عن العمل إلا واحد

صحف الكويت|كل مستشفيات غزة خارج الخدمة.. إسرائيل: أمامنا أسبوعان قبل أن تتزايد الضغوط علينا .. تجديد وديعة بـ 4 مليارات دولار لدى «المركزي المصري»

ترشيحاتنا

تطور خطير.. جماعة الحوثي تعلن بدء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

مفاتيح الحل من القاهرة.. عكاشة: إسرائيل لديها أهداف أكبر من صفقة الأسرى التبادلية

إعلان خطير من وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الحرب على جنوب غزة

تقارير إعلامية: إطلاق نار كثيف في محيط مستشفى الشفاء في غزة

متخصص بالشأن الأمريكي: جيل جديد من السياسيين يرفض سياسة بايدن الداعمة لإسرائيل

موقفتش جنبي عكس أم أولادي.. هشام ربيع يعلن انفصاله عن بوسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انفصال بوسي وهشام ربيع.. أبرز صورهما سويا خلال عام ونصف زواج

بالأسود .. شمس الكويتية بإطلالة ناعمة من مصر

بالأحمر.. أنابيلا هلال تبرز أنوثتها بإلاطلالة من دبي

لمرضى الذئبة.. 12 نصيحة فعالة للحد من أعراضه

فيديو

زعلان ومتضايق.. سر غضب على معلول من إدارة الأهلي

مناشدات لإتاحته بالأسواق.. مظاهرة حب لـ بسكوت المدارس على فيس بوك

مفاجأة بشأن فيديو التحـ.رش والتطاول اللفظي على مصريتين في جنوب سيناء «فيديوجراف»

الزمالك يحسم الأمر.. لماذا توجه أوسوريو لاتحاد الكرة عقب لقاء أمير مرتضى «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: المصريون لا يهاجرون عند الحروب أبدا!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإجابة مصرية في القمة العربية الإسلامية

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المهنية أولاً

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

اﻟﻤﺰﻳﺪ