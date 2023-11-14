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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ جنوب سيناء يتفقد مشغل خياطة لدعم المرأة السيناوية

مشغل للسيدات
مشغل للسيدات

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، جولة تفقدية لمشغل الخياطة بقرية الوادي التابعين لمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة إيناس حافظ، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعيب، السكرتير المساعد، ومبروك الغمريني، رئيس مدينة طور سيناء، والدكتورة نهى الحسيني، مقرر المرأة بجنوب سيناء.
وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير وتجهيز المشغل بكافة الأجهزة لتدريب السيدات على الخياطة، والمشغولات اليدوية، ليكون نواة لإقامة مشروعات متناهية الصغر خاصة بهم، مما يسهم في زيادة دخل أسرهم الاقتصادي.
وأوضح المحافظ، أن مدينة طور سيناء يوجد بها  مشغلين إحداهما بمنطقة توشكي ، والآخر مشل وادي الطور، ويضمان عددًا من ماكينات الخياطة، ويجري تدريب السيدات بهما على كيفية تشغيل هذه الماكينات وصيانتها، وتعليم طرق القص والخياطة بالباترون وغير الباترون، ومشغل لتعليم الخياطة.
ووجه بضرورة صيانة ماكينات مشغل وادي الطور بشكل دوري، وفتحه على مدار العام لاستقبال السيدات، والتسوق اللازم لمنتجاتهم من خلال المعارض التي تقام على أرض المحافظة في كافة المحافل والمناسبات، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للمتدربات، وتوفير المواد الخام اللازمة للتدريب.

مشغل للسيدات

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IMG-20231114-WA0074
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IMG-20231114-WA0079
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جنوب سيناء مشغل فودة للسيدات طور سيناء

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