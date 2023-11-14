«رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك بدوري المرتبط

واصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على الزمالك بملعبه ‏بنتيجة 81-66، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا ‏ومميزًا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، وشهد اللقاء عدة قرارات مثيرة للجدل من طاقم التحكيم، بصورة ‏أثرت بشكل سلبي على سير اللقاء.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 30-18، ثم تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 43-37، قبل أن يستمر في التفوق بالفترة الثالثة بنتيجة ‏‏60-44، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 81-66.‏

كان فريق مرتبط 18 سنة قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 72-56، في ذهاب دور الثمانية من البطولة. ‏

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