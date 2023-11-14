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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«رجال سلة الأهلي» يفوز على الزمالك بدوري المرتبط

صدى البلد

واصل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي عروضه القوية في دوري المرتبط للمحترفين، بعد أن تغلب على الزمالك بملعبه ‏بنتيجة 81-66، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.‏

أقيمت المباراة على صالة نادي الزمالك، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وقدم اللاعبون أداءً قويًّا ‏ومميزًا على صعيد الدفاع المنظم والهجوم السريع والرميات الثلاثية، وشهد اللقاء عدة قرارات مثيرة للجدل من طاقم التحكيم، بصورة ‏أثرت بشكل سلبي على سير اللقاء.‏

تقدم الفريق في الفترة الأولى بنتيجة 30-18، ثم تفوق في الفترة الثانية بنتيجة 43-37، قبل أن يستمر في التفوق بالفترة الثالثة بنتيجة ‏‏60-44، ثم أنهى الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 81-66.‏

كان فريق مرتبط 18 سنة قد نجح في تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 72-56، في ذهاب دور الثمانية من البطولة. ‏

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