إطلالة بسيطة.. دنيا تتألق رفقة عائلتها| شاهد

شاركت الفنانة دنيا، متابعيها بصورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال .

وتألقت دنيا، مرتديه بنطال بسيط باللون الاسود مع قميص بسيط باللون الاسود أيضا ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت دنيا، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها ويكشف جمال انوثتها.

كما اختارت دنيا، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تكشف جمالها وأناقتها.

وإليكم صور دنيا