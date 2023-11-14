«سي إن إن» تواصل التضليل.. فضيحة للشبكة الأمريكية بشأن فيديو أنفاق غزة

كشف مقطع فيديو عرضته قناة “سي إن إن” الأمريكية، حول دخول مراسلها إلى نفق يقود إلى القبو الأرضي لمستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة الذي يزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استخدم لاحتجاز رهينة واحدة على الأقل.

ولكن قناة “سي إن إن” واصلت نشر معلوماتها المضللة عن الحرب، حيث يبدو أن النفق الذي يقود إلى القبو يبدأ من منزل أحد القياديين في حركة حماس الفلسطينية وليس من داخل المستشفى فوقه كما ادعت “سي إن إن”.

ولم يتمكن جيش الاحتلال الإسرائيلي من إثبات مزاعمه حول استخدام حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، المستشفيات لأغراض عسكرية.

وفي وقت سابق، سعى البيت الأبيض إلى توضيح تعليقات أدلى بها الرئيس الأمريكي جو بايدن، مفادها أنه “يجب حماية” المستشفيات في غزة.

وقال جون كيربي، منسق مجلس الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، إن بايدن كان يشير إلى هذا العبء الإضافي الذي يواجه جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء دخوله إلى غزة - لأن حماس تحتمي خلف البنية التحتية المدنية.

وأضاف أن ذلك يشمل أماكن مثل المستشفيات أو المدارس أو الأنفاق تحت المباني السكنية.

وقال كيربي، إن حماس التي تعمل بهذه الطريقة تعرض المدنيين في غزة لخطر أكبر، وهي مشكلة صعبة بالنسبة للجيش الإسرائيلي عندما يتم دفن 'أهداف مشروعة' داخل البنية التحتية المدنية.