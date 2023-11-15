جوهرة بإطلالة شتوية مثيرة للجدل| شاهد

نشرت الراقصة جوهرة، صور جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته.

وتألقت جوهرة، مرتديه بنطال باللون البيج مع بلوزة أنيقة باللون الأبيض وجاكيت باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت، جوهرة في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت جوهرة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور جوهرة