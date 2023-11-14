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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرصة للاستمتاع.. فتح التسجيل للمشاركة في ماراثون زايد بالعاصمة الإدارية الجديدة

ماراثون زايد
ماراثون زايد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن بدء عملية التسجيل للمشاركة في ماراثون زايد الذي سيُقام في العاصمة الإدارية الجديدة يوم 30 ديسمبر. يُعد هذا الحدث الرياضي من أبرز الماراثونات في الجمهورية ويستقطب المشاركين من جميع أنحاء مصر والعالم.

ماراثون زايد هو فرصة فريدة لعشاق الرياضة والركض للاستمتاع بتحدٍ رياضي جديد. يتضمن الماراثون مسارات متنوعة تناسب جميع المشاركين، بدءًا من المحترفين وصولاً إلى المبتدئين.

 

وأكدت الوزارة أنه يمكن للراغبين في المشاركة في الماراثون التسجيل عبر الموقع الرسمي للحدث، حيث سيتم توفير معلومات مفصلة حول الفئات المتاحة والتوقيت والشروط اللازمة للمشاركة. وتشجع الوزارة جميع الأفراد من جميع الفئات العمرية والمستويات الرياضية على الانضمام والمشاركة في هذا الحدث الرياضي المميز.

ماراثون زايد يمثل فرصة رائعة للمجتمع الرياضي للتجمع والتنافس والتعرف على أشخاص جدد، ويساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتعزيز ثقافة الرياضة في مصر. يعد هذا الحدث فرصة مثالية للأفراد لتحقيق أهدافهم الشخصية وتحدي نفسهم والاستمتاع بتجربة فريدة.

وبهذا الإعلان، تبعث وزارة الشباب والرياضة رسالة إلى الجيل الشباب في مصر بأهمية ممارسة الرياضة وتشجيعهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية المختلفة. تأتي إقامة ماراثون زايد في العاصمة الإدارية الجديدة كخطوة هامة في دعم الثقافة الرياضية وتعزيز الصحة واللياقة البدنية في المجتمع.

استعدوا لماراثون زايد الذي سيُقام في العاصمة الإدارية الجديدة في 30 ديسمبر، وسارعوا بالتسجيل والاستعداد لهذا الحدث الرياضي المثير.

للتسجيل عبر الرابط التالي https://www.emys.gov.eg/zayed2023

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