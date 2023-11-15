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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عادل حمودة عن زيارة رئيس شاباك لمصر: صفقة لتبادل الأسرى مقابل هدنة تقترب

عادل حمودة
عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ مشاعر الكراهية ضد الولايات المتحدة الأمريكية عادت مجددا في ظل ما يحدث في قطاع غزة، موضحًا أن هذه المشاعر كانت قد تصاعدت من قبل بسبب غزو العراق، مشيرًا إلى وجود انقسام داخل الحكومات الغربية، وأصبحت الحكومات القائمة مثل فرنسا وبريطانيا بأن تسقط في أول انتخابات قادمة.

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وأضاف حمودة، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ رئيس الوزراء البريطاني أنقذ نفسه بعدما أقال وزيرة الداخلية، أما ماكرون، فهو مضطرب، مرة يكون مع الفلسطينيين ومرة أخرى يكون مختلفا في تصريحاته. 

 

وتابع الكاتب الصحفي: "كما تكلمنا في الخميس الماضي، فإن هناك رغبة في تبادل من 30 إلى 50 أسيرا مقابل هدنة من 3 إلى 5 أيام، ويبدو أن هذه الصفقة على وشك أن تتم، لأن زيارة رئيس الشاباك لمصر تعني أن الملف قد انتقل للجهات الأمنية المسؤولة مباشرة عن هذا الموضوع، ولم يعد هذا الملف حربا سياسية أو كلامية، ولكنه صار ملفا تنفيذيا".

 

وواصل الكاتب الصحفي عادل حمودة: "عندما تتولى الأجهزة الأمنية مسؤولية ملف ما، فإن هذا يعني أننا في طريق إلى حل لتنفيذه".

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